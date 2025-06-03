Житель Пермского края поджег две сотовые станции и снял это на видео

В Соликамске сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге двух базовых станций сотовой связи. Видео, которые сам мужчина снимал во время поджогов, опубликовал Telegram-канал «Большая Пермь».

По информации ведомства, мужчина, предположительно, действовал по указанию иностранца, связанного с украинскими спецслужбами.

Как сообщили в ФСБ, действия задержанного расцениваются как террористические, направленные на запугивание населения и дестабилизацию работы органов власти.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Сейчас проводится расследование. В случае признания вины мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

В мае в Свердловской области жителя Березовского Алексея Рожкова признали виновным в нескольких преступлениях террористической направленности. Следствие установило, что в марте 2022 года он поджег военный объект в своем городе. Позже он оправдал свои действия в эфире интернет-программы и распространил ложную информацию о действиях российской армии.

Ранее в Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам.