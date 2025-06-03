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Общество
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В Свердловской области осудили мужчину за терроризм и поджог военного объекта

СК: поджигателя военкомата в свердловском Березовском осудили на 16 лет

В Свердловской области жителя Березовского Алексея Рожкова признали виновным в нескольких преступлениях террористической направленности. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие установило, что в марте 2022 года 27-летний Рожков поджег военный объект в своем городе. Позже он оправдал свои действия в эфире интернет-программы и распространил ложную информацию о действиях российской армии.

Рожков пытался скрыться за границей, но его задержали и доставили в Россию. Уголовное дело сопровождали сотрудники регионального управления ФСБ.

В итоге россиянину предъявили обвинение по статьям о теракте, оправдании терроризма и публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

В этот же день жителей Коми и Кировской области осудили за участие в террористической деятельности. По данным спецслужбы, Геннадий Калашников и Валерий Шипичкин занимались поджогами военных объектов, а также распространяли призывы к террористическим действиям. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Ранее в Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам.

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