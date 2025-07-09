ЕСПЧ счел Россию виновной в деле о катастрофе MH17

ЕСПЧ признал Россию виновной в крушении самолета Boeing MH17 в 2014 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решения по искам Украины и Нидерландов к России. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В первом вердикте суд впервые с 2022 года подтвердил «нарушение Москвой международного права в ходе конфликта на Украине». Второе решение признало якобы причастность России к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году.

Суд установил, что самолет якобы был сбит ракетой «Бук» российского производства с территории, контролируемой «сепаратистами» на востоке Украины.

Вердикты носят символический характер: дела рассматривались до исключения России из Совета Европы в 2022 году.

В Кремле уже заявили, что Москва не планирует исполнять решения суда.

«Не собирается выполнять, считаем их ничтожными», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В середине июня 2024 года сообщалось, что ЕСПЧ начал слушания по иску Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH-17 «Малайзийских авиалиний», российская сторона не присутствует в суде.

18 июля 2023 года ЕСПЧ отклонил жалобу России против Украины по делу MH17 из-за того, что «российская сторона не заинтересована в рассмотрении иска». В ЕСПЧ добавили, что в последний раз Россия передавала суду запрашиваемые документы 19 апреля 2022 года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

Ранее премьер Малайзии прокомментировал отчет ИКАО-ООН насчет крушения рейса MH17.