ЕСПЧ начал слушания по делу о крушении MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал слушания по иску Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH-17 «Малайзийских авиалиний»,

российская сторона не присутствует в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕСПЧ рассказали, что Россия не предоставила информацию о том, кто будет представлять ее в суде.

Украина ранее подала несколько исков против РФ, касающихся Крыма и Донбасса.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

18 июля 2023 года ЕСПЧ отклонил жалобу России против Украины по делу MH17 из-за того, что российская сторона не заинтересована в рассмотрении иска. В ЕСПЧ добавили, что в последний раз Россия передавала суду запрашиваемые документы 19 апреля 2022 года.

Ранее МИД РФ потребовал прекратить возлагать на Россию ответственность за крушение MH-17.