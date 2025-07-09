В Кремле рассказали о реакции России на приговор ЕСПЧ

Песков: Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ по делам Украины и Нидерландов

Российская сторона не планирует исполнять решение, вынесенное Верховным судом Европы по правам человека (ЕСПЧ) против РФ в рамках дел, возбужденных Украиной и Нидерландами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Не собирается выполнять, считаем их ничтожными», — заявил он.

9 июля ЕСПЧ вынесет решение по делам, возбужденным против России.

В середине июня 2024 года сообщалось, что ЕСПЧ начал слушания по иску Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH-17 «Малайзийских авиалиний», российская сторона не присутствует в суде.

18 июля 2023 года ЕСПЧ отклонил жалобу России против Украины по делу MH17 из-за того, что российская сторона не заинтересована в рассмотрении иска. В ЕСПЧ добавили, что в последний раз Россия передавала суду запрашиваемые документы 19 апреля 2022 года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

Ранее Россия подала иск в ЕСПЧ из-за ситуации с «Домом Москвы» в Латвии.