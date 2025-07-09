Глава Фонда Кино Абхазии извинился за слова о туристах из России

Глава Фонда Кино Абхазии Басария извинился за слова о российских туристах

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал туристов из России «угрозой нацбезопасности» республики. Видео опубликовал Telegram-канал RT.

В видеообращении он отметил, что угрозу представляют именно подобные высказывания о гостях республики.

«Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», — заявил Басария.

Он добавил, что Фонд Кино, который он возглавляет, не имеет отношения к государственным структурам Абхазии.

Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» 8 июля. По его словам, российские туристы приезжают отдыхать в Абхазию по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики.

После этого министерство туризма Абхазии сообщило, что граждане РФ не представляют угрозу национальной безопасности республики. В ведомстве подчеркнули, что, приезжая в Абхазию, российские туристы активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения.

Ранее в АТОР сравнили доходы от туристов РФ с бюджетом Абхазии после нападок на россиян.