В Абхазии назвали российских туристов угрозой нацбезопасности

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности». Видео опубликовано в Telegram-канале Sovmin.

По его словам, российские туристы приезжают отдыхать в Абхазию по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики.

«Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию, даже если у них очень дешевые путевки, они должны понимать, что они сэкономили на проживании, но они имеют возможность отдыхать в клубах, дискотеках, ресторанах, пляжах, вечеринках, экскурсиях, что угодно. Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», — заявил Басария.

Кроме того, Басария призвал ведущих представителей индустрии в массовом и одностороннем порядке прекратить любое сотрудничество с туристическими операторами из России. Глава Фонда Кино республики назвал их «олигархическими».

«Туроператоры устроили очень серьезный демпинг в сфере гостиниц, в сфере экскурсии, в сфере транспортной логистики. От этого страдают все, вот реально», — сказал Басария.

В июне в Абхазии уволили начальницу лицензионного отдела министерства туризма Кристину Лакербая после ее слов о том, что республике «не нужны» бедные туристы из России. На резонансное заявление экс-чиновницы отреагировал президент страны Бадра Гунба, ее слова раскритиковали в Совфеде, Госдуме и Российском союзе туриндустрии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как слова о нищих туристах из РФ повлияли на турпоток в Абхазию.