В Абхазии отвергли заявления об угрозе нацбезопасности республики от россиян

Министерство туризма Абхазии заявило, что граждане Российской Федерации не представляют угрозу национальной безопасности республики. Такое сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Заявление стало реакцией на высказывания директора Фонда кино Абхазии Александра Басария относительно российских туристов.

«Граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Наоборот, они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха, независимо от формата поездки», — сказано в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что, приезжая в Абхазию, российские туристы активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения, а утверждение Басария о «жизни в анклавах» не соответствует действительности, поскольку география расселения охватывает практически всю территорию страны. Это, в свою очередь, создает условия для здоровой конкуренции и непрерывного повышения качества предоставляемого сервиса.

7 июля Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности». По его словам, россияне приезжают в страну по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем якобы угрожают «национальной и экономической безопасности» республики.

Кроме того, Басария призвал ведущих представителей индустрии в массовом и одностороннем порядке прекратить любое сотрудничество с туристическими операторами из России. Глава Фонда Кино назвал их «олигархическими».

Ранее в Совфеде отреагировали на слова чиновницы Абхазии о туристах с «Дошираком».