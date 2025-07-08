На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии отвергли заявления об угрозе нацбезопасности республики от россиян

Минтуризма Абхазии: граждане РФ не представляют угрозу безопасности республики
true
true
close
Томас Тхайцук/РИА Новости

Министерство туризма Абхазии заявило, что граждане Российской Федерации не представляют угрозу национальной безопасности республики. Такое сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Заявление стало реакцией на высказывания директора Фонда кино Абхазии Александра Басария относительно российских туристов.

«Граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Наоборот, они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха, независимо от формата поездки», — сказано в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что, приезжая в Абхазию, российские туристы активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения, а утверждение Басария о «жизни в анклавах» не соответствует действительности, поскольку география расселения охватывает практически всю территорию страны. Это, в свою очередь, создает условия для здоровой конкуренции и непрерывного повышения качества предоставляемого сервиса.

7 июля Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности». По его словам, россияне приезжают в страну по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем якобы угрожают «национальной и экономической безопасности» республики.

Кроме того, Басария призвал ведущих представителей индустрии в массовом и одностороннем порядке прекратить любое сотрудничество с туристическими операторами из России. Глава Фонда Кино назвал их «олигархическими».

Ранее в Совфеде отреагировали на слова чиновницы Абхазии о туристах с «Дошираком».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами