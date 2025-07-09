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Россиян предупредили о жаре до +40°C

Вильфанд: температура в ЦФО будет достигать +40°C
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Штормовое предупреждение об экстремально жаркой погоде выпустили во многих округах России. В Центральном федеральном округе температура может достигать +40°C, а в Южном и Сибирском федеральных округах — +42°C. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что на этой и в начале следующей недели температуру выше нормы на 6-7 градусов стоит ожидать в центре европейской России: около +31-35. В Московской, Рязанской, Владимирской, Калужской областях температура может составить +37°C. На юге Центрального федерального округа — в Липецкой, Воронежской, Курской, Тамбовской, Белгородской областях ожидается до +40°C.

По словам эксперта, в Приволжском федеральном округе с 9 по 13 июля прогнозируются «фантастически высокие температуры». В Нижегородской и Пензенской областях, Мордовии и Чувашии будет от +30 до +36°C. В Татарстане температура может подняться до +32 градусов, в Ульяновской и Саратовской областях температуры будут находиться в диапазоне +34-39°C.

В Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Калмыкии температура с 9 по 13 июля может составить +42°C, в Адыгее — +36-40°C.

«На Северном Кавказе с 10 по 13 июля температуры на 5-8 градусов выше нормы, диапазон максимальных температур составит +35-41°C», — сказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что на Урале максимальные значения составят +28-30°C, но в Сибири, например, в Красноярском крае, показатель может вырасти до +42°C.

На Дальнем Востоке и на юге Якутии температура будет в диапазоне +30-31°C. В Приморском крае — +32-35°C.

Накануне в Гидрометцентре России сообщили, что Москва оказалась во власти аномальной жары, и в ближайшие дни температурные показатели могут превысить исторические рекорды.

Ранее врач рассказал москвичам, как позаботиться о себе в жару.

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