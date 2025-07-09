Москве предрекли рекорды жары в ближайшие дни

Московский регион оказался во власти аномальной жары, и в ближайшие дни температурные показатели могут превысить исторические рекорды. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«В ближайшие несколько дней жара может установить новые максимумы за всю историю метеорологических наблюдений», — сказал собеседник агентства.

По его данным, 9 июля может быть побит рекорд 1903 года, когда в Москве зафиксировали плюс 33,5 градуса. Днем в среду столбики термометров могут достигнуть отметки в 33–34 градуса.

Абсолютный максимум для 10 июля — плюс 33,4 градуса — был установлен в столице 1996 году. В том же году зафиксирован и температурный рекорд дня 11 июля: тогда воздух в Москве прогрелся до 35,6 градуса. А самый жаркий день 12 июля зафиксирован в 1903 году, когда температура в столице составила 34,5 градуса.

Сегодня главная метеостанция Москвы, расположенная на ВДНХ, зарегистрировала выше 32 градусов. Однако до рекорда 1999 года — плюс 34 градуса — температура не дотянула.

До этого ведущий эксперт информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что столбики термометров в Москве приблизятся к рекордно высоким отметкам, и такая знойная погода сохранится как минимум по 12–13 июля включительно.

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