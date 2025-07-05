Марочко: армия РФ успешно отбивает все атаки ВСУ у курского Теткино

Российские военные успешно отбивают атаки ВСУ в районе поселка Теткино в Курской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Сумской участок фронта по-прежнему остается стабильно напряженным. Здесь украинские боевики не жалеют сил и средств, пытаются контратаковать, пытаются зайти на территорию Российской Федерации — особенно в районе Теткино», — поделился Марочко.

Он уточнил, что российские военные отражают атаки противника и пытаются выровнять линию фронта.

До этого Марочко сообщал, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют меньше половины населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

Марочко добавил, что порядка 10% территории, находящейся под контролем ВСУ, приходится на так называемую «серую зону».

28 июня он сообщил, что Киев направил элитные подразделения для участия в боях в Юнаковке, но Вооруженные силы Украины все равно несут существенные потери.

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