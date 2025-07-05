На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье

Марочко: армия РФ успешно отбивает все атаки ВСУ у курского Теткино
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные успешно отбивают атаки ВСУ в районе поселка Теткино в Курской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Сумской участок фронта по-прежнему остается стабильно напряженным. Здесь украинские боевики не жалеют сил и средств, пытаются контратаковать, пытаются зайти на территорию Российской Федерации — особенно в районе Теткино», — поделился Марочко.

Он уточнил, что российские военные отражают атаки противника и пытаются выровнять линию фронта.

До этого Марочко сообщал, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют меньше половины населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

Марочко добавил, что порядка 10% территории, находящейся под контролем ВСУ, приходится на так называемую «серую зону».

28 июня он сообщил, что Киев направил элитные подразделения для участия в боях в Юнаковке, но Вооруженные силы Украины все равно несут существенные потери.

Ранее Путин оценил состояние ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами