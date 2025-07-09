В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье

Минздрав: трое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

В ведомстве уточнили, что еще пять человек находятся в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, авария произошла около часа ночи на 18-м километре трассы «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск» . Автомобиль BMW, за рулем которого находился 26-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Hyundai. Удар был такой силы, что передняя часть BMW оказалась полностью разрушена, а микроавтобус вылетел в кювет.

В результате аварии находившийся за рулем BMW мужчина и 10-летний мальчик-пассажир погибли. Водитель Hyundai и семь его пассажиров, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, получили травмы и были доставлены в больницу.

Накануне сахалинка на Nissan спровоцировала ДТП с реанимобилем. В результате аварии пострадали два пассажира реанимобиля и водитель Nissan.

Ранее на видео попало, как москвич прыгал на МКАД и попал под «Газель».