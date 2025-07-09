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В Подмосковье в аварии с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок

ГАИ: после аварии с микроавтобусом под Зарайском погибли мужчина и ребенок
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В Зарайском округе Московской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало много детей. Подробности опубликовали в Telegram-канале подмосковной полиции.

По предварительным данным, около часа ночи на 18-м километре трассы «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск» автомобиль BMW, за рулем которого находился 26-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Hyundai. Удар пришелся такой силы, что передняя часть BMW оказалась полностью разрушена. Микроавтобус вылетел в кювет.

В результате аварии водитель BMW и 10-летний пассажир погибли. Водитель Hyundai и семь его пассажиров, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить точные причины и детали произошедшего. Решение по делу будет принято после завершения всех необходимых мероприятий.

Ранее микроавтобус съехал в кювет в Ступине Московской области, в результате чего пострадали 15 человек.

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