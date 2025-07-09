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На видео попало, как москвич прыгал на МКАД и попал под «Газель»

На МКАД на видео попало, как москвич прыгал по дороге и попал под автобус
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В Москве на МКАД мужчина прыгал по проезжей части и попал под «Газель» и автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Мужчина хотел пересечь МКАД и попал под колеса автобуса и «Газели». Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил автобус, а затем — ехавшая следом «Газель», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит на проезжую часть и начинает прыгать, после чего его сбивает автобус. Мужчина предпринимает попытки убежать, но не успевает.

По информации канала, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве на Профсоюзной улице мотоциклист сбил девушку на зебре. Трагедия произошла недалеко от станции метро «Академическая».

Кроме того, в Подмосковье мотоциклист на большой скорости врезался в автомобиль. От удара водитель мотоцикла подлетел в воздух и приземлился на проезжую часть.

Ранее сахалинка на Nissan спровоцировала ДТП с реанимобилем.

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