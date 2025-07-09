«Жесткое столкновение»: сахалинка на Nissan спровоцировала ДТП с реанимобилем

На Сахалине пассажиры реанимобиля пострадали в ДТП с Nissan Bluebird

На Сахалине два пассажира реанимобиля пострадали в результате столкновения с Nissan Bluebird. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«Автомобиль реанимации попал в серьезное ДТП на корсаковской трассе. Служебный транспорт пострадал из-за водителя легковушки, который совершил необдуманный маневр», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как реанимобиль врезается в машину на повороте.

По информации канала, ДТП случилось 8 июля. В результате аварии пострадали два пассажира реанимобиля и водительница Nissan.

По данным ГИБДД, 42-летняя сахалинка на Nissan Bluebird ехала на юг и совершила необдуманный маневр. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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