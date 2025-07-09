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В России планируют увеличить число участников пилотного проекта новой системы вузов

Минобрнауки хочет расширить число вузов в пилотном проекте по новой модели
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Владимир Песня/РИА Новости

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, что Минобрнауки планирует расширить количество вузов, участвующих в пилотном проекте новой системы высшего образования. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это рассматривается как важный шаг для полного перехода на обновленную модель.

Сейчас проект реализуется в соответствии с указом президента Владимира Путина о модернизации национальной системы высшего образования. С мая 2023 года в эксперименте участвуют шесть ведущих вузов, включая Московский авиационный институт, МИСИС и Томский государственный университет.

В рамках проекта студенты получают базовое высшее образование, а также могут продолжить обучение по магистерским и аспирантским программам, что позволяет внедрять новые подходы к подготовке специалистов.

Согласно предложенной модели, система высшего образования будет разделена на базовый и специализированный уровни. Аспирантура при этом станет самостоятельной формой профессионального образования, ориентированной на подготовку научных и педагогических кадров, а также исследователей. Пилотное внедрение новой структуры стартовало в 2023 году на базе шести российских вузов.

Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления.

Министр образования тогда подчеркивал, что изменения не затронут права уже обучающихся студентов, а вузам будет предоставлено достаточно времени и ресурсов для перестройки учебных процессов.

Ранее Минтруд назвал самые высокооплачиваемые направления для выпускников вузов и колледжей.

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