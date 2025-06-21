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Минтруд назвал самые высокооплачиваемые направления для выпускников вузов и колледжей

Котяков: самые высокие зарплаты у выпускников вузов и колледжей — в сфере IT
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Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что самые высокие зарплаты среди выпускников вузов и колледжей получают специалисты в сфере информационных технологий, инженеры в добывающей промышленности, а также работники нефтепереработки. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что такие показатели обусловлены несколькими факторами. В частности, добывающая отрасль традиционно предлагает высокую оплату труда, а также сосредоточена преимущественно в северных регионах страны, где действуют дополнительные надбавки к зарплате.

Котяков напомнил, что недавно Минтруд опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей. По его словам, работа над улучшением этих рейтингов продолжается. В частности, для выпускников колледжей и техникумов планируется начать учитывать, насколько трудоустройство соответствует полученной специальности.

Министр добавил, что в отношении среднего профессионального образования уже создана база для расчёта доли трудоустройства по специальности. Подготовительные мероприятия завершены, и теперь ведомство будет определять сроки внедрения новой системы оценки.

Ранее россиянам назвали три меры, необходимые для высоких зарплат.

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