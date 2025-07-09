В Москве мужчина домогался девушки, ее отбили прохожие

Мужчина попытался изнасиловать девушку на западе Москвы, сообщает столичный СК.



Инцидент произошел ночью 6 июля у жилого дома на Рублевском шоссе. По версии следствия, злоумышленник напал на ранее незнакомую девушку и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Однако потерпевшая оказала сопротивление, также на помощь ей пришли прохожие.

Нападавшего задержали в кратчайшие сроки, им оказался гость столицы, сейчас с ним проводятся следственные действия. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения, связанную с лишением свободы. Ведется следствие.



В конце июня полиция задержала одного из последователей Лесли, домогавшегося девушек в центре Москвы. Сам Лесли обвинил пострадавших от домогательств девушек в жертвенной позиции. Кириллова (настоящая фамилия Алекса Лесли) обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Он уверен, что избежит наказания, а «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют».

Ранее под Новосибирском мигрант попытался изнасиловать 17-летнюю девушку в своей машине.