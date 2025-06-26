Алекс Лесли назвал пострадавших от приставаний москвичек «типичными жертвами»

Жительницы Москвы, подвергшиеся на днях домогательствам в центре столицы, ведут себя как «типичные жертвы», заявил в беседе с газетой «Известия» блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов).

«Большая часть этих девочек, которые вам пишут, — это жертвы типичные. У них жертвенная позиция. «Ой, что-то сделали» — побегу, пожалуюсь кому-то», — сказал Лесли.

Он добавил, что уверенные в себе женщины якобы не стали бы просить помощи.

25 июня в отношении Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Кириллова обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют».

В настоящее время Алекс Лесли находится за границей. В отношении его «последователей» проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сторонницы пикапера Лесли вышли «мстить» мужчинам на улицы Москвы.