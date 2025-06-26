На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алекс Лесли назвал пострадавших от приставаний москвичек «типичными жертвами»

Блогер Лесли обвинил пострадавших от домогательств девушек в жертвенной позиции
close
«alexlesleynew»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «alexlesleynew»

Жительницы Москвы, подвергшиеся на днях домогательствам в центре столицы, ведут себя как «типичные жертвы», заявил в беседе с газетой «Известия» блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов).

«Большая часть этих девочек, которые вам пишут, — это жертвы типичные. У них жертвенная позиция. «Ой, что-то сделали» — побегу, пожалуюсь кому-то», — сказал Лесли.

Он добавил, что уверенные в себе женщины якобы не стали бы просить помощи.

25 июня в отношении Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Кириллова обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют».

В настоящее время Алекс Лесли находится за границей. В отношении его «последователей» проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сторонницы пикапера Лесли вышли «мстить» мужчинам на улицы Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами