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Под Новосибирском мигрант попытался изнасиловать 17-летнюю девушку в своей машине

Мигранта задержали за попытку изнасилования 17-летней девушки под Новосибирском
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Евгений Биятов/РИА Новости

Мигрант попытался надругаться над несовершеннолетней в городе Обь. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Вечером 20 июня 47-летний мужчина остался в машине наедине с 17-летней девушкой и решил изнасиловать ее. Однако жертве удалось спастись и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемого, который оказался иностранным гражданином, уже задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Обстоятельства инцидента устанавливаются.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Петербурге мужчина снял у женщины комнату и изнасиловал ее дочь.

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