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Вице-мэра Красноярска отправили на допрос

РЕН ТВ: вице-мэр Красноярска Мацак находится на допросе
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Нетисов Ростислав/РИА Новости

Вице-мэра Красноярска Александра Мацака сейчас допрашивает следователь. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Чиновник является свидетелем в деле арестованного по обвинению в коррупции мэра города Владислава Логинова.

По данным источника, дома у Мацака был проведен обыск. Сам вице-мэр подтвердил телеканалу, что сейчас находится у следователя.

8 июня стало известно, что Логинова задержали и обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, более 180 млн рублей ему заплатил директор одной из фирм, которой Логинов помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

Суд, где избрали меру пресечения Владиславу Логинову, состоялся в Москве 10 июня. Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил мэра Красноярска под стражу на срок до 4 августа.

Сам Логинов во время судебного заседания о выборе ему меры пресечения отказался признавать вину в получении взятки в размере 180 млн рублей.

Ранее силовики пришли с обыском к замгубернатора Владимирской области.

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