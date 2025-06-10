Обвиняемый в получении взятки мэр Красноярска заявил, что его оговорили

Мэр Красноярска Владислав Логинов во время судебного заседания о выборе ему меры пресечения отказался признавать вину в получении взятки в размере 180 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По версии следствия, глава Красноярска помог одной из компаний выиграть тендер в обмен на деньги и шикарную баню на своем участке.

На суде Логинов заявил, что его оговорили, и «никакой тендер на баньку он не менял». Кроме того, чиновник пожаловался, что на него оказывается повышенное давление и сообщил, что его дома ждут двое несовершеннолетних детей.

Суд, где выбрали меру пресечения Владиславу Логинову, состоялся в Москве 10 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мэра Красноярска под стражу на срок до 4 августа.

Мэра Красноярска задержали утром 8 июня. Этому предшествовали несколько громких уголовных дел, возбужденных в регионе. Все они были связаны с дорожной инфраструктурой.

По мнению депутата горсовета Вячеслава Дюкова, Логинов «предчувствовал такое развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью. В 2024 году из администрации Красноярска уволились его жена и сын. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики пришли с обыском к замгубернатора Владимирской области.