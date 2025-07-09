В аэропорту Калуги возобновили полеты самолетов

Росавиация: в аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были введены в 02:15 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

Работу авиагавани ограничивали 8 июля в 22:55. Спустя примерно 1,5 часа аэропорт возобновил работу.

По данным Росавиации, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Утром 7 июля в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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