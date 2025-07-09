Врач рассказала, при каких болезнях нельзя есть черешню

При наличии некоторых заболеваний следует отказаться от употребления черешни. Об этом РИА Новости сообщила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Она отметила, что черешню нельзя употреблять при диагностированной аллергии, в том числе на вишню, сливы, персики, абрикосы, гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатите, остром колите, синдроме раздраженного кишечника в фазе обострения.

При сахарном диабете черешню можно есть в ограниченном количестве по 50-100 граммов в день, отдавая предпочтение менее сладким сортам и обязательно согласовав это с врачом.

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