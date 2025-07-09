На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, при каких болезнях нельзя есть черешню

Врач Тен: черешня противопоказана при аллергии и обострении заболеваний ЖКТ
close
Depositphotos

При наличии некоторых заболеваний следует отказаться от употребления черешни. Об этом РИА Новости сообщила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Она отметила, что черешню нельзя употреблять при диагностированной аллергии, в том числе на вишню, сливы, персики, абрикосы, гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатите, остром колите, синдроме раздраженного кишечника в фазе обострения.

При сахарном диабете черешню можно есть в ограниченном количестве по 50-100 граммов в день, отдавая предпочтение менее сладким сортам и обязательно согласовав это с врачом.

8 июля сообщалось о вреде фастфуда при жаркой погоде.

4 июля врач Тен рассказала об опасности ранних арбузов.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут есть меньше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами