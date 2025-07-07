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Врач назвала продукты, которые помогут есть меньше

Врач Ширшова: белковые продукты помогут есть меньше
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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Белковые продукты (яйца, творог, птица, рыба) помогут съедать меньше, потому что белок дольше переваривается и стимулирует выработку гормонов, снижающих аппетит. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Екатерина Ширшова.

«Исследования показали: при равной калорийности завтраки с высоким содержанием белка уменьшают спонтанное потребление пищи в течение дня», — отметила эксперт.

Кроме того, сытость увеличивают овощи с высоким содержанием клетчатки (брокколи, морковь, сельдерей, капуста) и бобовые (чечевица, фасоль, нут). Цельнозерновые крупы (овсянка, булгур, гречка) содержат углеводы, которые медленно всасываются и снижают резкие приступы голода. Ширшова также посоветовала включать в рацион кисломолочные продукты без сахара (греческий йогурт, кефир, простокваша), поскольку они содержат белок и жиры, дают умеренную сытость и не провоцируют переедание.

Ученые из Японии выяснили, что плохое питание и переедание вредят не только фигуре, но и клеткам поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин — гормон, контролирующий уровень сахара в крови. По их словам, при метаболическом стрессе в организме активируется особый ген, который разрушает эти клетки и может привести к развитию сахарного диабета 2 типа.

Ранее ученые рассказали, почему худеющим нужно избегать холодных ванн.

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