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Россиян призвали отказаться от фастфуда в жару

Диетолог Писарева: в жаркую погоду от фастфуда следует отказаться
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Фастфуд в жару становится для организма еще вреднее из-за содержащихся в нем веществ. Об этом в интервью RT предупредила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«В жару действительно лучше отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, которые содержат большое количество натрия. Он способствует задержке жидкости в организме», — пояснила специалист.

Она также призвала не покупать фастфуд в стихийных точках, поскольку в жаркую погоду продукты портятся гораздо быстрее. В первую очередь это касается соусов и мяса.

Британский врач общей практики Аджай Багга до этого говорил, что в зной не следует утолять жажду спиртными напитками. По его словам, употребление как крепкого, так и легкого алкоголя в жаркую погоду увеличивает риск обезвоживания, перегрева, солнечных ожогов кожи и даже теплового удара.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при использовании кондиционера, которые могут навредить.

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