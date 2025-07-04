Врач рассказала об опасности ранних арбузов

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен рассказала РИА Новости, что арбузы, которые поступают в продажу уже в июне и начале июля, часто выращиваются с применением большого количества азотных удобрений.

Тен отметила, что нитраты в организме превращаются в опасные нитриты, в связи с чем арбузы стоит покупать только в сезон, с августа по сентябрь, в проверенных местах и с подтверждающими безопасность товара сертификатами.

В конце июня эколог Илья Рыбальченко рассказал, что применение химии при выращивании арбузов — довольно частое явление. По его словам, нитраты позволяют нечестным производителям получить большой объем урожая в максимально сжатые сроки, однако о вкусовых качествах продукта и его пользе они не думают.

Нитраты могут содержаться не только в арбузах и дынях. Врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева призывала обращать внимание на клубнику и другие ягоды. По ее словам, если фрукты выглядят идеально, без точек, пятнышек и блестят — это признак возможного содержания в них вредных веществ.

Ранее российские туристы в Египте массово отравились арбузами.