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В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

На Украине СМИ сообщили о взрыве в Полтаве на фоне воздушной тревоги
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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрыв прогремел в Полтаве в центре Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский 24-й канал в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Полтаве», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на всей территории Полтавской области объявлена воздушная тревога.

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата).

По данным Telegram-канала Mash, российская армия вывела из строя больше 10% отделений ТЦК на территории Украины — это примерно 30 из 300 зданий, используемых Вооруженными силами Украины. В целом удары российских войск повредили здания военкоматов в каждом украинском регионе.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Вооруженные силы РФ союзником народа Украины на фоне ударов по зданиям ТЦК. Он отметил, что российская армия действует на территории страны в качестве освободительной силы. По его словам, сотрудники ТЦК занимаются уничтожением украинского народа, проводя насильную мобилизацию и вызывая ненависть у украинцев.

Ранее военкор заявил о радости украинцев от российских ударов по ТЦК.

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