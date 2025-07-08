СМИ сообщили об уничтожении российскими военными 10% ТЦК на территории Украины

Mash: ВС РФ вывели из строя больше 10% отделений ТЦК на всей Украине

Российская армия вывела из строя больше 10% отделений ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) на территории Украины. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, это примерно 30 из 300 зданий, используемые ТЦК. В целом, удары российских войск повредили здания военкоматов в каждом Украинском регионе, отмечает СМИ. Это приведет к изменению работы ТЦК, следует из сообщения.

«Пресс-секретарь командования сухопутных войск ВСУ сообщил, что из-за этого в ближайшее время будет переформирована работа ТЦК. Некоторые услуги планируют предоставлять дистанционно и еще больше рассредоточить военкоматы», — сказано в посте.

Известно, что последние удары нанесли в Кременчуге, Запорожье, Киеве, Харькове и Виннице.

Накануне стало известно, что российские военные в результате удара по ТЦК в Запорожье ликвидировали более десятка сотрудников. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал последние удары ВС РФ по военкоматам помощью украинским гражданам в сопротивлении принудительной мобилизации.

Ранее стало известно об атаке российской армии по объектам ВСУ в Запорожье.