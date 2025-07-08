На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об уничтожении российскими военными 10% ТЦК на территории Украины

Mash: ВС РФ вывели из строя больше 10% отделений ТЦК на всей Украине
true
true
true

Российская армия вывела из строя больше 10% отделений ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) на территории Украины. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, это примерно 30 из 300 зданий, используемые ТЦК. В целом, удары российских войск повредили здания военкоматов в каждом Украинском регионе, отмечает СМИ. Это приведет к изменению работы ТЦК, следует из сообщения.

«Пресс-секретарь командования сухопутных войск ВСУ сообщил, что из-за этого в ближайшее время будет переформирована работа ТЦК. Некоторые услуги планируют предоставлять дистанционно и еще больше рассредоточить военкоматы», — сказано в посте.

Известно, что последние удары нанесли в Кременчуге, Запорожье, Киеве, Харькове и Виннице.

Накануне стало известно, что российские военные в результате удара по ТЦК в Запорожье ликвидировали более десятка сотрудников. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал последние удары ВС РФ по военкоматам помощью украинским гражданам в сопротивлении принудительной мобилизации.

Ранее стало известно об атаке российской армии по объектам ВСУ в Запорожье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами