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СМИ сообщают о крупном ландшафтном пожаре в районе Антальи

CNN Türk: в районе Антальи во второй раз вспыхнул крупный лесной пожар
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Murad Sezer/Reuters

Лесной пожар вспыхнул в районе Муратпаша в районе Антальи. До этого возгорание взяли под контроль пожарные, передал телеканал CNN Türk.

«Сегодня в квартале Гюзелоба района Муратпаша в Анталии вновь вспыхнул пожар после лесного пожара, который был взят под контроль два дня назад», — сказано в сообщении.

Огонь тушат не только с земли, но и с воздуха, уточнили журналисты. Пожар начался в непосредственной близости от теплиц и жилых домов. Как уточняется, на место направили наземную технику и вертолеты от регионального управления лесного хозяйства.

5 июля президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правоохранительные органы рассматривают версию злого умысла в качестве одной из возможных причин бушующих в Турции лесных пожаров. По словам турецкого лидера, в 2025 году в стране возникло 3140 пожаров, из которых 1332 произошли в лесных районах и 1808 — в нелесных. При этом 720 из 721, которые возникли за последние девять дней, были взяты под контроль.

Эрдоган подчеркнул, что некоторые пожары вызваны умыслом, другие — халатностью. Еще часть возгораний связана с естественными причинами. В отношении виновных в умысле и халатности оперативно проводятся судебные разбирательства.

Ранее в Греции 5 тысяч человек эвакуировали с острова Крит из-за лесного пожара.

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