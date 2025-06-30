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СМИ сообщают о сильных ландшафтных пожарах в турецком городе

SHOT: лесные пожары бушуют в районе турецкого Измира

В районе турецкого города Измир начался сильный лесной пожар. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что пламя распространяется между районами Мендерес и Сеферихисар. Несколько населенных пунктов эвакуировали.

«Сейчас, по словам россиян, горит уже недалеко от курорта Кушадасы», — сказано в посте.

По данным канала, 29 июня в связи с ЧП отменили рейс из Измира в Москву, людей заселили в отель. Пока вылет запланирован на сегодняшний вечер, пишет SHOT.

По информации властей Турции, за последние два дня в стране произошло 150 пожаров. Но, несмотря на это, российские туристы не отменяют бронирования и не собираются уезжать с курортов, отмечает канал.

До этого стало известно, что международный аэропорт имени Мендереса в турецком Измире прекратил прием и отправку рейсов в связи с лесным пожаром. Пожар возник в районах Сеферихисар и Мендерес на фоне сильной жары, температура достигала почти 40°C. Порывы ветра, местами до 70 километров в час, усугубляют ситуацию и способствуют распространению огня. С учетом сильного ветра, вертолеты не могут участвовать в тушении, в работе задействованы только шесть самолетов, отметил Эльбан. На земле борьбу с огнем ведут почти 700 пожарных.

Ранее сообщалось, что шестьдесят возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров тушат в Бурятии.

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