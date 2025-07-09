Появились подробности об оскорбившем россиян главе Фонда Кино Абхазии

Глава Фонда Кино Абхазии Александр Басария, заявивший об угрозе со стороны российских туристов, оказался должником и банкротом. Об этом сообщил телеканал RT.

По информации журналистов, Басария оформил банкротство через суд в 2024 году. По данным исполнительных производств, у главы фонда числится долг в размере свыше 430 тысяч рублей.

Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» 8 июля. По его словам, российские туристы приезжают отдыхать в Абхазию по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики.

Министерство туризма Абхазии заявило, что граждане Российской Федерации не представляют угрозу национальной безопасности республики. В ведомстве подчеркнули, что, приезжая в Абхазию, российские туристы активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения.

Ранее в АТОР сравнили доходы от туристов РФ с бюджетом Абхазии после нападок на россиян.