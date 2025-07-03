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ВСУ атаковали город в Курской области

Хинштейн: ВСУ ударили беспилотником по Рыльску, повреждены частные дома
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Утром 3 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником город Рыльск в Курской области, два частных дома получили повреждения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в домах выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозяйственной постройки. Кроме того, повреждена линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены, люди не пострадали, заверил чиновник.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России

Накануне Хинштейн сообщал, что при ударе украинских дронов по городу Льгову в Курской области загорелся одноэтажный дом. Обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Липецкой области обломки БПЛА упали на жилой дом.

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Атаки БПЛА на Россию
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