Путин исполнил желание сестры участника СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе

Президент России Владимир Путин исполнил мечту невесты Дианы Дооновой, которая хотела увидеть всю свою семью на свадьбе. Об этом сообщил заместитель главы администрации российского лидера Сергей Кириенко, выступая в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

Во время выступления Кириенко поблагодарил всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. В один момент он поинтересовался, есть ли в зале Доонова с ее женихом Александром Васильковским. Тогда замглавы администрации отметил, что в Кремле знали о мечте невесты увидеть своего брата Валерия Доонова на свадьбе, которая не сбылась из-за нахождения родственника на передовой.

«Когда президенту, Диан, доложили, что у вас есть такая мечта, чтобы ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение. Я попрошу героя специальной военной операции Валерия Доонова выйти на эту сцену», — сказал Кириенко.

После этого на сцену вышел военнослужащий. В руках он держал большой букет.

В июне Путин подписал знамя девятилетнему Максиму Осадчему из города Сальска, который мечтал о таком подарке. По словам матери ребенка Натальи Осадчей, мальчик активно помогал участникам СВО.

Ранее трэвел-блогер бабушка Женя рассказала о сбывшейся мечте, связанной с Путиным.