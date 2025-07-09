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Путин исполнил желание сестры участника СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе

Путин исполнил желание невесты, желавшей увидеть своего брата на свадьбе
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин исполнил мечту невесты Дианы Дооновой, которая хотела увидеть всю свою семью на свадьбе. Об этом сообщил заместитель главы администрации российского лидера Сергей Кириенко, выступая в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

Во время выступления Кириенко поблагодарил всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. В один момент он поинтересовался, есть ли в зале Доонова с ее женихом Александром Васильковским. Тогда замглавы администрации отметил, что в Кремле знали о мечте невесты увидеть своего брата Валерия Доонова на свадьбе, которая не сбылась из-за нахождения родственника на передовой.

«Когда президенту, Диан, доложили, что у вас есть такая мечта, чтобы ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение. Я попрошу героя специальной военной операции Валерия Доонова выйти на эту сцену», — сказал Кириенко.

После этого на сцену вышел военнослужащий. В руках он держал большой букет.

В июне Путин подписал знамя девятилетнему Максиму Осадчему из города Сальска, который мечтал о таком подарке. По словам матери ребенка Натальи Осадчей, мальчик активно помогал участникам СВО.

Ранее трэвел-блогер бабушка Женя рассказала о сбывшейся мечте, связанной с Путиным.

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