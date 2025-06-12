Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика из Сальска

Президент России Владимир Путин подписал знамя девятилетнему Максиму Осадчему из города Сальска, который мечтал о таком подарке. Об этом РИА Новости рассказала мама мальчика, Наталья Осадчая.

«Когда началась СВО, мы при Максиме ничего не говорили, но поскольку он очень серьезный и любознательный, сам подошел к нам, начал расспрашивать. Мы стали рассказывать ему, а он говорит: «давай помогать», — поделилась Наталья Осадчая.

С тех пор они, сначала собственными силами, а затем с помощью знакомых, начали отправлять посылки военнослужащим. Максим активно участвовал во всем, что мог делать девятилетний ребенок: плел маскировочные сети, изготавливал сухой душ, готовил еду и фасовал посылки.

По словам Натальи, позднее они вместе с Максимом приобрели знамя с надписью «Мы русские, с нами Бог», которое символизирует Победу, и передали его в общественную организацию, занимающуюся сбором гуманитарной помощи. На знамени оставляли свои автографы солдаты из различных подразделений, получавшие гуманитарную помощь.

«Максим всегда хотел, чтобы это знамя подписал Владимир Владимирович Путин, потому что там были подписи всех русских воинов, но не хватало подписи верховного главнокомандующего», — рассказала мама мальчика.

Благодаря участию в проекте «Юности Граница» мечта Максима стала реальностью.

«Нас пригласили в Москву на прием к заместителю министра обороны Анне Евгеньевне Цивилевой, и она нам передала наше знамя, на котором расписался Владимир Владимирович», - поделилась Осадчая. Сейчас семья готовит специальный уголок в своем доме, где планирует разместить знамя, шевроны и другие памятные вещи.

До этого многодетной семье Боголовых из Ингушетии, принимавшей участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры.

Ранее школьнице из ДНР передали щенка в подарок от имени Путина.