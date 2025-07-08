Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и заверил, что силы противовоздушной обороны готовы отразить возможную атаку.

«Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России», — написал он.

7 июля более 10 пассажирских поездов задержали на юге Воронежской области в связи с повреждением контактной сети на железнодорожном перегоне Журавка — Митрофановка. Комментируя ситуацию, Гусев заявил о падении обломков перехваченных дронов на железнодорожные пути. Он отметил, что из-за этого специалистам пришлось задержать несколько поездов.

5 июля Гусев сообщил, что в небе над Воронежской областью уничтожены свыше 24 БПЛА. По его словам, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков дрона произошел обрыв линии электропередачи. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Также оказалась повреждена кровля частного дома и гаража, добавил губернатор.

Ранее украинский БПЛА повредил электричку «Иволга» в Зеленограде.