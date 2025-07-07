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В Воронежской области после атаки БПЛА задержали более 10 поездов

ЮВЖД: 15 поездов задержали под Воронежем из-за повреждения контактной сети
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Более 10 пассажирских поездов задержали на юге Воронежской области в связи с повреждением контактной сети на железнодорожном перегоне Журавка — Митрофановка. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Telegram-канале.

Из заявления следует, что движение поездов по одному из путей было приостановлено. В связи с этим пропуск пассажирских поездов осуществлялся по другому пути в реверсивном режиме.

«В пути следования было задержано 15 пассажирских поездов от семи до 57 минут», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, специалисты устранили повреждения в 4:46 (совпадает с мск). После этого движение поездов на данном участке было восстановлено в полном объеме. Сейчас все составы следуют в соответствии с графиком, подчеркнули в ЮВЖД.

7 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны и над Черным морем был уничтожен 91 украинский дрон. В том числе восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в Воронежской области.

Комментируя ситуацию, губернатор региона Александр Гусев заявил о падении обломков перехваченных дронов на железнодорожные пути. Он отметил, что из-за этого специалистам пришлось задержать несколько поездов.

Ранее украинский БПЛА повредил электричку «Иволга» в Зеленограде.

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