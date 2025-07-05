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Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации в регионе после атаки дронов

Гусев: при атаке украинских БПЛА на Воронежскую область никто не пострадал
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В результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область никто не пострадал, уничтожено свыше 24 БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в четырех муниципалитетах Воронежской области действовали дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

«Информация о пострадавших не поступала», — написал чиновник.

По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков дрона произошел обрыв линии электропередачи. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также была повреждена кровля частного дома и гаража, рассказал Гусев.

Губернатор добавил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 5 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над 13 регионами России. Наиболее число дронов — 34 — сбили над Воронежской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинские войска пытались атаковать Борисоглебск в Воронежской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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