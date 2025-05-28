ВСУ повредили электричку в Зеленограде во время массированной атаки

Электричка «Иволга» получила повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ на Зеленоград. Об этом сообщает Telegram-канал «Инфопортал Зеленограда».

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, что у одного из вагонов состава выбиты все стеклопакеты, а рядом с ним на земле образовалась воронка.

Отмечается, что инцидент произошел из-за сбитого в депо Крюково беспилотника. Пассажиры жаловались на задержки поездов на станции Крюково.

До этого местная жительница рассказала, что видела дрон, атаковавший Зеленоград, с балкона.

Они с супругом успели заметить летящий дрон, после чего услышали выстрелы и увидели черный дым за находящимся неподалеку домом. Примерно через десять минут после этого прогремел новый взрыв, а всего жители слышали грохот три раза – последний около 4:30.

По данным Минобороны, всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 296 украинских беспилотников.

Ранее в Зеленограде в результате атаки дрона пострадало остекление технопарка.