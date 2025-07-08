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МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана»

МУС выдал ордера на арест лидера «Талибана» и главы Верховного суда Афганистана
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Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест лидера правящей группировки «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Хайбатуллы Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Об этом сообщается на сайте МУС.

В публикации отмечается, что Ахундзады и Хаккани совершили преступления против человечности, отдавая приказы, побуждая или подстрекая к преследованиям по признаку пола в отношении девочек и женщин.

В МУС считают, что преступления были совершены на территории Афганистана с момента захвата власти движением «Талибан» 15 августа 2021 года и продолжались по меньшей мере до 20 января 2025 года.

В начале июля в МИД РФ заявили, что Россия официально признала Исламский эмират Афганистан.

В МИД России также заявили, что официальное признание Российской Федерацией властей Афганистана придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия нацелена на сотрудничество с Афганистаном в борьбе с наркотиками и терроризмом.

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