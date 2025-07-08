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Сильнейший ливень с градом накрыл Подмосковье

Сильнейший ливень с градом накрыл подмосковные Королев и Клин
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Telegram-канал Baza

Сильнейший ливень с градом накрыл города Московской области. Telegram-канал Baza опубликовал кадры последствий стихии.

По его информации, непогода обрушилась на Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск и другие города Подмосковья. На улицах населенных пунктов наблюдается большое количество поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.

В МЧС Московской области попросили граждан по возможности оставаться дома. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость и соблюдать дистанцию на дороге, а пешеходам — обходить шаткие строения и не прятаться от дождя под деревьями или рекламными щитами.

8 июля в МЧС Москвы предупредили, что во вторник в столице возможны кратковременные дожди, местами пройдут ливни с градом и грозой. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

5 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что жителей Москвы ожидает «яркая неделя» с 7 по 13 июля. Он уточнил, что воздух в городе прогреется до +32°C.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется купальный сезон.

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