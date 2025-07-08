Москву накроют ливни с градом и сильным ветром во вторник

В МЧС предупредили москвичей о грозе, граде и ветре до 17 м/с

Во вторник, 8 июля, в Москве ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

По данным ведомства, в городе возможны кратковременные дожди, местами пройдут ливни с градом и грозой. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Жителям столицы советуют быть осторожнее. Водителям рекомендуется снизить скорость и соблюдать дистанцию на дороге, пешеходам — обходить шаткие конструкции и не прятаться от дождя под деревьями или рекламными щитами.

С 7 июля в столице действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары с максимальной температурой воздуха до +35°C. Особый режим продлится до 2:00 мск 14 июля. В этот период среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на семь-девять градусов.

5 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что жителей Москвы ожидает «яркая неделя» с 7 по 13 июля. Он уточнил, что воздух в городе прогреется до +32°C.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется купальный сезон.