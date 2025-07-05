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Москвичам пообещали «яркую неделю» с 30-градусной жарой

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве ожидается жара до +32°C
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жара до +32°C прогнозируется в Москве во второй половине следующей недели. Об этом в ходе беседы с журналистами RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, с 7 июля жителей российской столицы ждет «яркая неделя». В городе заметно потеплеет, при этом 7 и 8 июля столбики термометров в Москве будут показывать от +26°C до +28°C.

«Со среды и до пятницы — +30°C и выше. +30–32°C — наиболее вероятные температурные показатели, которые ждут столицу», — сказал Шувалов.

Также синоптик отметил, что осадков на предстоящей неделе быть не должно.

5 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон вернется в Центральную часть России в конце следующей недели. В период с 7 по 13 июля погода в соответствующих регионах будет облачная, но с частыми прояснениями. Воздух прогреется до +23–29°C днем и до +16–19°C ночью. Благодаря этому температура воды к концу предстоящей недели достигнет отметки в +21–22°C.

До этого Вильфанд предупредил, что 5 и 6 июля температура воздуха в Москве будет на два–три градуса ниже нормы.

Ранее россиянам рассказали об опасных ошибках, которые можно допустить во время загара.

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