Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется купальный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон вернется в Центральной части РФ в конце следующей недели. Его слова передает РИА Новости.

«Купальный сезон в следующие выходные откроется. <...> С понедельника воздушные массы уже начинают поступать с юга. В течение всей недели погода будет облачная, но с частыми прояснениями, солнце будет обязательно. Уже около 23-25 градусов будет в понедельник, а со вторника – 24-29 градусов днем», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что также существенно повысятся ночные температуры, со вторника — до +16... +19°C. В результате температура в водоемах к концу следующей недели прогреется до +21... +22°C.

До этого Вильфанд рассказал, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения. По его словам, воды Балтийского моря входят в устье Невы.

В четверг вечером специалисты закрыли створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. До появления дамбы в городе такая ситуация приводила к повышению уровня воды в Неве и ее «запиранию», то есть прекращался естественный сток воды из реки.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.