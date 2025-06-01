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Пожар на обувном складе в Красногорске потушен

МЧС: в Красногорске полностью потушили пожар на обувном складе
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Telegram-канал «SHOT»

Пожар на складе красногорского предприятия, производящего резиновую обувь, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Пожар в Красногорске полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Обувной склад по адресу поселок Новый, строение 1 в подмосковном Красногорске загорелся около 19:00. Сначала на территории производственного здания «Колесник» вспыхнул металлический ангар на 900 «квадратах», две хозпостройки и резиновая крошка. Затем огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 45 пожарных и 13 единиц техники.

Очевидцы сняли на видео столб черного дыма на Новорижском шоссе. По их словам, на месте пожара слышны звуки взрывов. Там могут детонировать газовые баллоны.

Ранее была названа причина пожара на обувном складе в Красногорске.

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