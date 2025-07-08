В Северной Осетии произошел крупный пожар в магазине

МЧС: в городе Моздок произошел крупный пожар в продуктовом магазине

В Моздоке (Северная Осетия) произошел крупный пожар в продуктовом магазине. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МЧС Северной Осетии.

«Площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров. Эвакуировано 60 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящий момент пострадавших не обнаружено. Сообщается, что на месте происшествия работают 33 специалиста и 9 единиц техники.

Пожару был присвоен повышенный ранг №2, были высланы дополнительные силы и средства пожарной охраны.

Причины и обстоятельства инцидента неизвестны.

До этого крупный пожар произошел на складе и в офисном помещении на Орской улице в Ростове-на-Дону. По данным местных СМИ, огонь охватил площадь 2200 квадратных метров.

Утром 8 июля возгорание произошло во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. По предварительным данным, сначала вспыхнул один автомобиль, после чего огонь перекинулся еще на семь стоящих рядом авто.

Ранее в Казани из-за удара молнии произошел пожар в пятиэтажке.