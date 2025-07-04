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Балкон рухнул на женщину во время урагана в Омске

Балкон упал на женщину в Омске, прокуратура организовала проверку

Прокуратура Омска организовала проверку по факту обрушения балконной плиты, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на первом этаже жилого дома 2006 года постройки по ул. Герцена, 232. Женщина стояла на крыльце банка, когда на нее упала балконная плита.

Отмечается, что прокуратура намерена дать оценку действиям управляющей компании, которая осуществляет техобслуживание дома.

По данным Telegram-канала Om1, обрушение балкона произошло на фоне ураганного ветра. По словам очевидца, женщина выжила.

«В шоковом состоянии она отказалась от скорой и ушла домой», — пишет паблик.

В конце июня в городе Волжский Волгоградской области обрушился фасад общежития, где жили люди из аварийных домов. По данным Telegram-канал «‎Подъем», администрация якобы не раз просила управляющую компанию провести ремонт, но «требования выполнены не были». В мэрии также отметили, что проведение работ затрудняет неисполнение собственниками обязательств по оплате взносов на капремонт. Жители города заявили, что здание давно пора снести.

Ранее в Подмосковье упал балкон с пенсионерками.

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