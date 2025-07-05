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Пять человек пострадали из-за урагана в Омске

Шелест: пять человек пострадали из-за сильного ливня и ветра в Омске
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Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»

Пять человек пострадали из-за урагана Омске, четверо из них находятся в больнице, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Шелест.

По словам мэра, из-за сильного ветра в городе повалило около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, вышли из строя две насосные станции. Кроме того, пять домов остались без газа в поселке Амурский из-за падений деревьев на газопровод, отметил Шелест.

Градоначальник сообщил, что специалисты устраняют последствия непогоды, и призвал граждан быть осторожными, так как до сих пор сохраняется риск повторения урагана.

Накануне во время урагана в Омске на женщину рухнул балкон. Инцидент произошел на первом этаже жилого дома 2006 года постройки по ул. Герцена, 232. Женщина стояла на крыльце банка, когда на нее упала балконная плита. Уточняется, что женщина выжила — шоковом состоянии она отказалась от скорой и ушла домой.

Ранее в Псковской области более 20 тысяч человек остались без света на фоне непогоды.

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