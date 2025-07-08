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В МГУ предложили указывать в дипломе виды деятельности, доступные выпускнику

Ректор МГУ предложил указывать в дипломе доступные выпускнику виды деятельности
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на заседании Совета российского Союза ректоров выступил с предложением обсудить возможность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник вуза имеет право работать. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо также, на наш взгляд, дополнительно обсудить целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать», — заявил он.

Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности, уточнил ректор МГУ.

До этого Садовничий предложил повысить статус ректора в РФ, создав необходимые условия для его эффективной работы на благо российского образования.

20 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что стратегию развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года представят президенту РФ Владимиру Путину в августе 2025 года в ходе Всероссийского съезда преподавателей. По его словам, в документе будет предусмотрено огромное количество нововведений и улучшений в данной сфере.

Ранее Кравцов назвал самое популярное направление у абитуриентов.

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