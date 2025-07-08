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В МГУ предложили повысить статус ректора в РФ

Ректор МГУ Садовничий: нужно создать условия для повышения статуса ректора в РФ
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Валерий Мельников/РИА Новости

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил повысить статус ректора в РФ, обеспечив необходимые условия для его эффективности. Такое мнение он озвучил в ходе заседания совета российского Союза ректоров (РСР) в стенах МГУ, передает ТАСС.

По его словам, нагрузка на руководителей вузов в нынешних условиях существенно возросла, в связи с чем ректора часто сталкиваются с проблемами и неприятностями.

«Считаю, что в рамках реализации новой стратегии [развития образования] необходимо повысить статус ректора, создав необходимые условия для его эффективной работы на благо российского образования», — подчеркнул Садовничий.

Он уточнил, что в ответственность ректора входит контроль над финансовой устойчивостью, кадровой политикой, а также лицензионными требованиями вуза, но решения зачастую приходится принимать в неопределенных условиях. По мнению Садовничего, учреждение специализированной экспертно-консультационной группы при РСР позволило бы создать условия обмена опытом, снизить профессиональные риски и укрепить образовательную систему.

В конце августа 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Молодежь и дети», поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года разработать стратегию развития образования до 2030 года.

Ранее Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.

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